الكشف عن مقبرة جماعية جديدة شمالي دمشق (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر عمل فريق من الدفاع المدني السوري، المعروف باسم “الخوذ البيضاء”، في مقبرة جماعية جديدة كُشف عنها قرب جسر بغداد شمالي العاصمة دمشق.

وقال عبد الرحمن المواس من الدفاع المدني للجزيرة مباشر إنهم عثروا على قبر مفتوح به هياكل عظمية لسبع جثث موضوعة داخل أكياس.

وذكر أن الأهالي هم من أبلغوا عن مكان المقبرة، التي قالوا إنها كانت موقعًا عسكريًّا في السابق.

وأوضح أنه أُخِذت عينات من الأسنان أو من عظام الفخذ لإجراء فحوص الحمض النووي (DNA) لمقارنتها مع العينات التي ستؤخذ من الأهالي.

وقال المواس إن عدم وجود معلومات عن السجون أو المقابر يمثل تحديًا حقيقيًّا للدفاع المدني، الذي يتحرك بناءً على بلاغات من الأهالي.

وأشار إلى توثيق 508 جثث مجهولة الهوية في مدن حلب وإدلب وحماة وحمص ودمشق، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وأوضح أن الدفاع المدني يركز جهوده حاليًّا على الاستجابة للبلاغات التي تتعلق بوجود جثث فوق الأرض أو قبور مفتوحة، مضيفا أنهم متأكدون من وجود أعداد كبيرة من المقابر الجماعية المجهولة.

وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر إنه لاحظ وجود شاحنة معتمة الزجاج قبل أيام قرب موقع المقبرة، مضيفًا أن الأشخاص الذين كانوا في الشاحنة تركوا كيسًا عُثر بداخله على جثتي فتاتين وجثة شاب.

وذكر أنه يبحث عن شقيقين اعتقلهما النظام السابق، ثم اختفيا ولم يظهر لهما أثر.

وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ عام 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان حكومات بشار ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا.