بعد لقائه مع أحمد الشرع.. مسؤول بالأمم المتحدة يبدي تفاؤله

أعرب توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، عن تفاؤله بالإدارة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقال فليتشر، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر إكس “لقد شعرت بالتفاؤل بعد اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك المناقشات البناءة مع قائد الإدارة الجديدة، السيد أحمد الشرع”.

وأضاف “لدينا الأساس لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي”، ورغم تفاؤله فإنه اعتبر أن لحظة الأمل الحالية في سوريا يجب أن يحيطها الحذر.

واجتمع فليتشر مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، أمس الاثنين، في العاصمة السورية دمشق.

Moment of cautious hope in #Syria.

I’m encouraged from my meetings in Damascus, including constructive discussion with Commander of New Administration, Mr. Ahmed al-Sharaa.

We have basis for ambitious scaling-up of vital humanitarian support.https://t.co/8UkZTyMuUA pic.twitter.com/ptFNDEvGKR

