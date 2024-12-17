بعد لقائه مع أحمد الشرع.. مسؤول بالأمم المتحدة يبدي تفاؤله

أعرب توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، عن تفاؤله بالإدارة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقال فليتشر، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر إكس “لقد شعرت بالتفاؤل بعد اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك المناقشات البناءة مع قائد الإدارة الجديدة، السيد أحمد الشرع”.

وأضاف “لدينا الأساس لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي”، ورغم تفاؤله فإنه اعتبر أن لحظة الأمل الحالية في سوريا يجب أن يحيطها الحذر.

واجتمع فليتشر مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، أمس الاثنين، في العاصمة السورية دمشق.

Moment of cautious hope in #Syria. I’m encouraged from my meetings in Damascus, including constructive discussion with Commander of New Administration, Mr. Ahmed al-Sharaa. We have basis for ambitious scaling-up of vital humanitarian support.https://t.co/8UkZTyMuUA pic.twitter.com/ptFNDEvGKR — Tom Fletcher (@UNReliefChief) December 17, 2024

في سياق متصل، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ترحيبه بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا بحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

وأضاف غوتيريش، في بيان “بينما يغتنم الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.