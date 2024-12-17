جثث محترقة لأطفال.. استشهاد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء غارة إسرائيلية (فيديو)

استشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أطفال، فجر اليوم الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية لعائلة الطباطيبي في حي الدرج بمدينة غزة شمالي القطاع.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن المنزل كان يؤوي 20 نازحًا.

وأضاف في كلمة مصورة أن القصف كان عنيفًا ما أدى لتناثر أشلاء الشهداء، مؤكدًا أن الموجود في الأكفان خلفه في الفيديو هي أشلاء مقطعة من الأجساد.

جثامين محترقة لأطفال نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر pic.twitter.com/tKPYm7QLwv — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 16, 2024

وأظهرت مشاهد التقطتها الجزيرة مباشر، اللحظات الأولى بعد الغارة الإسرائيلية، وظهرت فيها جثامين الشهداء وهي محترقة ومتفحمة ومتناثرة في أرجاء المكان، بينما يحاول رجال الدفاع المدني بصعوبة انتشال ما تبقى من أجزاء الضحايا.

كما كشفت المشاهد عن دمار واسع في المنطقة جراء الغارة الإسرائيلية.

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف في منطقة تل الهوى، بينما استهدفت البوارج الحربية مناطق محيط دوار العلم وعزبة الندى شمالي القطاع، ومنطقة الفردوس غرب مدينة رفح.

كما يواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي المكثف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة خزاعة في خان يونس جنوب القطاع.