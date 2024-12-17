حماس تكشف عن محادثات “جادة وإيجابية” في الدوحة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أن المحادثات الجارية في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى “جادة وإيجابية”، مشيرة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي إذا توقف عن وضع شروط جديدة.

وقالت الحركة في بيان “الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن، إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة”، مشيدة بجهود الوسطاء القطريين والمصريين.

وتأتي تصريحات حماس غداة وصول وفد إسرائيلي إلى الدوحة للقاء الوسطاء، في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات.

البيت الأبيض “متفائل”

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز “نعتقد أننا نقترب، لكننا نتحلى بالحذر أيضًا في تفاؤلنا”.

وفي سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوجود جهود مصرية قطرية مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة.

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات الاحتلال ستكون “حرة الحركة” في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.

وقال كاتس في تغريدة على منصة إكس “بعد القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم في غزة، ستكون لإسرائيل السيطرة الأمنية على غزة مع حرية كاملة” لقواتها في الحركة.

وأشار كاتس إلى أن سيطرة الاحتلال على غزة ستكون “بالضبط كما هي في الضفة الغربية“، حيث تقوم قوات الاحتلال بشكل متكرر باقتحامات وعمليات عسكرية.

يُذكر أن مستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب لا يزال محل خلاف في المفاوضات الجارية، حيث عارض وزير الدفاع السابق يوآف غالانت فكرة إبقاء إسرائيل سيطرتها على المدى الطويل على القطاع الذي انسحبت منه في عام 2005.