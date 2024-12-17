رويترز: هذا هو احتياطي الذهب في سوريا بعد سقوط النظام

كشفت مصادر لوكالة رويترز، الاثنين، أن احتياطيات سوريا من الذهب لا تزال عند مستويات ما قبل الحرب، في حين انخفضت احتياطيات العملة الأجنبية بشكل كبير.

وأفادت المصادر بأن خزائن مصرف سوريا المركزي تحتوي على نحو 26 طنًا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة عند اندلاع الأزمة في 2011. وتقدر قيمة هذه الكمية بنحو 2.2 مليار دولار وفقًا لأسعار السوق الحالية.

وفي المقابل، انخفضت احتياطيات العملة الأجنبية بشكل حاد. وقال أحد المصادر إن احتياطيات النقد الأجنبي في المصرف لا تتجاوز 200 مليون دولار نقدًا، بينما قدر مصدر آخر أنها تبلغ “مئات الملايين”.

وأشار مسؤولون سوريون حاليون وسابقون إلى أن احتياطيات الدولار استُنفدت تقريبًا بسبب الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الحرب خلال السنوات الماضية.

الوضع المالي الحالي

وعاد مصرف سوريا المركزي إلى العمل بشكل كامل الأحد، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من الموظفين والمواطنين الراغبين في الحصول على الدولار أو إيداع الليرات السورية.

وأوضح مصدر أن المصرف المركزي يعتمد حاليًا على احتياطياته من الليرات السورية التي تعادل عدة مئات من ملايين الدولارات، بالإضافة إلى احتياطياته المحدودة من الدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الليرة السورية شهدت انخفاضًا حادًا منذ بداية الأزمة، حيث تراجعت من حوالي 50 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب إلى نحو 12500 ليرة حاليًا.

وتواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى لرفع العقوبات الدولية بهدف إنعاش الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد وتشجيع عودة اللاجئين.

غير أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أشاروا إلى ضرورة انتظار رؤية نوعية الإدارة التي ستتولى زمام الأمور في البلاد قبل اتخاذ أي قرارات بشأن العقوبات.

وتجري الحكومة السورية الجديدة حاليًا عملية جرد شاملة لأصول البلاد، في محاولة لتقييم الوضع المالي والاقتصادي بدقة وتحديد الخطوات المستقبلية.