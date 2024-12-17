سوريا.. القيادة العامة تكشف أبرز ما جاء في لقاء أحمد الشرع مع وفد الخارجية البريطانية

كشفت القيادة العامة في سوريا عن أبرز ما جاء في اللقاء الذي جمع بين أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، مع وفد الخارجية البريطانية أمس الاثنين.

وقالت القيادة العامة، في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء، إن الشرع أكد للوفد أن ما حصل في سوريا هو “انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم”.

وأشار الشرع إلى أن هذا الانتصار “حصل دون تدمير في البنى التحتية ودون أي نزوح”.

كما أكد أن “النظام المجرم السابق دمر كل شيء حتى مؤسسات الدولة، واستهدف كل الطوائف، ونوه على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن”.

وشدد الشرع على دور بريطانيا “الهام دوليًّا” وضرورة عودة العلاقات، وعلى أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم.

وجاء اللقاء بعد يوم من إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام التي قادت معركة فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بحكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

ورغم تأكيد لامي، لوسائل الإعلام البريطانية، أن هيئة تحرير الشام لا تزال مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في المملكة المتحدة، فإن لندن حريصة على التعاون الدبلوماسي من أجل إنشاء حكومة تشمل جميع الأطراف.

وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستصرف 50 مليون جنيه إسترليني لمساعدة “السوريين الأكثر ضعفا” في سوريا ولبنان والأردن.