سوريا.. وزير الصحة يعلن رفع الرواتب بنسبة 400% (فيديو)

أعلن ماهر الشرع، وزير الصحة بالحكومة السورية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، رفع رواتب العاملين في الوزارة بنسبة 400%.

وقال ماهر، في اجتماع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطبية، إن تنسيق العمل بين المنظمات الصحية والاغاثية سيكون عن طريق مكتب التنسيق الإنساني فقط.

وأكد وزير الصحة على أن المرحلة القادمة ستكون منظمة وبعيدة عن “العشوائيات”، كما سيتم وضع سلم رواتب واضح، وفق الوزير.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه يتم دراسة تقليص عدد الموظفين، بالإضافة لإحالة بعض الموظفين إلى أجازة مع استمرار صرف رواتبهم الحالية.

وطمأن الوزير الحضور حول اقتراب رفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي وقت سابق اليوم، أكد محمد البشير رئيس الحكومة السورية الانتقالية، في حوار مع الجزيرة مباشر، على أن الشعب السوري “كان يعيش وضعا معيشيا صعبا وأجور الموظفين كانت تتراوح بين 15 إلى 20 دولارا”، وشدد على أن الحكومة تضع على رأس أولياتها تحقيق الامن وتوفير الحد الأدنى من الخدمات.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.