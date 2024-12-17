شاهد: لحظة تفجير آليات والهجوم على نقطة عسكرية إسرائيلية في الضفة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال التي تقتحم مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سرايا القدس، إن المشاهد لتفجير جرافات للاحتلال واستهداف النقاط العسكرية في محاور القتال بمخيم طولكرم غربي الضفة.

ووثقت المشاهد لحظة تفجير العبوات الناسفة في الآليات واندلاع النيران فيها، واستهداف النقاط العسكرية على معبر الطيبة.

وتعمل إسرائيل على ضم الضفة الغربية، وتوسيع البناء الاستيطاني وسيطرة المستوطنين على أكبر مساحة ممكنة من الأرض.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن تل أبيب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

​​​​​​ووسع جيش الاحتلال من عملياته في الضفة بالتزامن مع العدوان على غزة، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادرتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 813 شهيدًا، ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.