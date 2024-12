ضربة جوية أمريكية تستهدف منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين باليمن

قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربة جوية أمس الاثنين على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها نفذت ضربة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء.

وأوضحت سنتكوم أن المنشأة المستهدفة مركز لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

US Central Command (CENTCOM) conducts precision airstrike against Houthi facility in Yemen

The strike reflects the US' ongoing commitment to safeguard US personnel, coalition forces, regional partners, and international shipping.https://t.co/v4bLt4BIjN#KUNA #Kuwait @CENTCOM pic.twitter.com/4a7L8lBt5g

