قانون روسي قد يمهد للاعتراف بالقيادة الجديدة في سوريا

أقر البرلمان الروسي اليوم الثلاثاء قانونا يسمح بتعليق حظر التنظيمات التي تصنفها موسكو إرهابية، مما يمهد الطريق أمام تطبيع العلاقات مع حركة طالبان بأفغانستان وربما مع الحكام الجدد في سوريا.

ولا تعترف أي دولة حاليا بحكومة طالبان، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب من عام 2021 بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشكل فوضوي بعد 20 عاما من اندلاع الحرب.

وظلت روسيا تبني علاقات بشكل تدريجي مع الحركة، التي قال الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو/ تموز إنها الآن حليفة في مكافحة الإرهاب.

ودعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية المسلمة رمضان قديروف أمس الاثنين إلى رفع هيئة تحرير الشام السورية، التي أطاحت هذا الشهر بالرئيس بشار الأسد، من القائمة الروسية للتنظيمات الإرهابية المحظورة.

❗️ The path to a sustainable normalisation of the situation in #Syria lies in the initiation of an inclusive intra-Syrian dialogue aimed at securing national consensus

It is crucial for Russia that the future Syria be determined by the Syrians themselveshttps://t.co/7XKYfDInht pic.twitter.com/sh2WSj8otR

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 17, 2024