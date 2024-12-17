محمد البشير يكشف للجزيرة مباشر أولويات الحكومة الانتقالية السورية (فيديو)

قال رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير إن الحكومة تواجه تحديات كبيرة جراء تسلمها “إرث ثقيل جدًا” من النظام البائد.

وأضاف البشير، في حوارمع قناة الجزيرة مباشر، أن ” الشعب السوري كان يعيش وضعا معيشيا صعبا وأجور الموظفين كانت تتراوح بين 15 إلى 20 دولارا”.

وعما إذا كانوا عثروا في خزائن الدولة على أموال، قال “استلمنا خزائن سوريا خاوية ورقم الاحتياطي المالي للبلاد قليل لا يذكر”، وتابع “لا يوجد أرقام دقيقة حتى الآن بشأن الأموال التي سرقها بشار الأسد ومنظومة الفساد”.

وأكد البشير على أن الهدف الأول للحكومة كان تحقيق الأمان وعدم حدوث فوضى بعد سقوط نظام الأسد، وأردف “نهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أموال الناس وممتلكاتهم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات”.

ودعا رئيس الحكومة الانتقالية السوريين المهاجرين في الخارج العودة إلى بلدهم وإعادة الاستثمار والمشاركة في “بناء سوريا الجديدة”.

وعن محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري، قال البشير “هناك محاكم محلية ستتابع الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الثورة والمدنيين في المدن التي كانت تحت سيطرة النظام المجرم”، وتابع “هناك ضباط كبار جرائمهم موثقة سيُطلبون إلى المحاكمة العادلة”.

وشدد البشير على أن كافة مكونات الشعب السوري التي “لم تتلطخ أيديها بالدماء مرحب بها للعمل في المؤسسات وبناء سوريا الجديدة”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.