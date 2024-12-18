أبرز عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في اليوم 439 من الحرب على غزة (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قنص جندي والإجهاز على آخرين من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف مواقعه وآلياته، وقصف مدينة عسقلان.

وفيما يلي أبرز عمليات المقاومة في اليوم 439 من الحرب على قطاع غزة المحاصر:

كتائب الشهيد عز الدين القسام

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ العمليات التالية:

الإجهاز على 5 جنود من مسافة صفر قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

تمكن أحد مقاتلي القسام من الإجهاز على جندي بجوار دبابة “ميركفاه” والاستيلاء على سلاحه وإلقاء قنبلتين يدويتين داخل الدبابة غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

قنص جندي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة “التوام” شمال مدينة غزة.

استهداف قوة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “تي بي جي” قرب دوار أبو شرخ غرب جباليا.

استهداف موقع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” بصواريخ “107”.

تفجير ناقلة جند بعبوة “شواظ” قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

سرايا القدس

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعا مصورا لإطلاق صواريخ “غراد” من قلب محاور التوغل شمال قطاع غزة، لاستهداف مدينة عسقلان وعدد من المستوطنات.

كما أعلنت سرايا القدس تنفيذ العمليات التالية:

استهداف جنود الاحتلال وآلياته وسط مخيم جباليا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60).

وسط مخيم جباليا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60). السيطرة على مسيّرة استطلاع خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كتائب الأقصى

عرضت كتائب الأقصى مقطعا مصورا لقصف تجمعات جنود الاحتلال المتوغلة في حي الجنينة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون عيار”60″ النظامي.

كتائب المجاهدين

عرضت كتائب المجاهدين مقطعا مصورا لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في “محور نتساريم” بصواريخ من نوع حاصب 111.