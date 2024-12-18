اشتباكات بين كتيبة جنين وأمن السلطة الفلسطينية.. وحماس تحشد لـ”يوم الغضب” (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن اشتباكات اندلعت في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وكتيبة جنين التابعة للمقاومة.

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في مركبات تابعة للسلطة الفلسطينية داخل المخيم، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، والساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وأكدت المصادر إصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، نتيجة محاولة دهسه من قبل جيب عسكري.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة توترات أمنية متصاعدة، بسبب حملة واسعة تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية لملاحقة من وصفتهم بأنهم “خارجون عن القانون”.

وأثارت هذه الحملة ردودًا غاضبة من الفصائل الفلسطينية وسكان المخيم، الذين يرون فيها استهدافًا للمقاومة وتنسيقًا أمنيًّا مع الاحتلال الإسرائيلي.

حماس تحشد لـ”يوم الغضب”

من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى حماية المقاومة في جنين، والحشد في فعاليات “يوم الغضب”.

ودعا القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد، إلى حماية المقاومة في جنين وإسنادها، والحشد الواسع في فعاليات “يوم الغضب”، نصرة للمخيم “الذي يتعرض لحصار من قبل أجهزة السلطة وممارسات قمعية تستهدف أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة”.

وأكد شديد في بيان، اليوم، “ضرورة دعم المقاومين وتعزيز قوتهم لمواجهة اقتحامات الاحتلال الصهيوني، وصد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وليس استهدافهم وضرب مشروعهم عبر عمليات أمنية تنسجم بشكل كامل مع أهداف الاحتلال ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية”.

وقال “ينبغي لنا إسناد المقاومين وتوفير الحماية الكاملة لهم بدلا من ملاحقتهم والاشتباك معهم”، مضيفا أن “البوصلة يجب أن تكون دائما نحو الاحتلال”.

وذكر أن “استمرار أجهزة السلطة في عمليتها الأمنية في جنين، يتطلب تواصل الفعاليات الشعبية والفصائلية لحماية المقاومة وثني السلطة عن ممارساتها القمعية والإجرامية، التي تهدد النسيج الوطني لشعبنا المقاوم”.