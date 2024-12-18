الأمم المتحدة تعتمد قرارا جديدا بشأن فلسطين.. والسلطة وحماس تعلقان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو ما أشادت به الخارجية الفلسطينية وحركتا “حماس” والجبهة الشعبية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أمس الثلاثاء “صوّتت 172 دولة لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فيما صوّتت 7 دول فقط ضده وهي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وباباوا غينيا الجديدة وناورو، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت”.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، وقالت إنه “يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقا أساسيا غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن القرار “تضمن في نصه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين”.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، قالت المحكمة خلال جلسة بمدينة لاهاي في هولندا إن “استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، وأكدت أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، و”يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة“.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن “تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين”.

حماس تعلق

من جانبها، رحبت حركة “حماس” بالقرار، وقالت إنه يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واعتبرت الحركة أن القرار يكشف عن حالة الالتفاف العالمي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية، والرفض الواسع للاحتلال، وللسياسات “الإجرامية التي تقودها الإدارة الأمريكية المتنكرة لحقوق شعبنا الفلسطيني”.

الجبهة الشعبية تعلق

كما رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار، وقالت إنه تأكيد على الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية.

وأضافت في بيان “رغم أهمية هذا القرار كخطوةٍ معنوية، فإنه يبقى غير كافٍ في ظل غياب آليات تنفيذية تضمن إلزام الاحتلال الصهيوني بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وإن استمرار الإدارة الأمريكية في إفشال تنفيذ مثل هذه القرارات لصالح الاحتلال يؤكد الحاجة الملحة لإعادة هيكلة المؤسسات الدولية”.