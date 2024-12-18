شاهد: أول رحلة طيران من دمشق إلى حلب منذ سقوط نظام الأسد وفرار بشار

استأنف مطار دمشق الدولي العمل اليوم الأربعاء، للمرة الأولى بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر انطلاق الرحلة الجوية الأولى من مطار دمشق الذي يعدّ الأكبر في البلاد، نحو مدينة حلب ثاني أكبر مدن سوريا وعاصمتها التجارية.

وفي وقت سابق، أعلن مدير المطار أنيس فلوح، استئناف العمل فيه بدءًا من الأربعاء، بعد توقّف استمر أيامًا، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وانتهت برحيل الأسد.

“بلا خوف أو دفع رشاوى”

وعبّر بعض ركاب الرحلة الأولى للجزيرة مباشر عن سعادتهم الغامرة بعودة استئناف الرحلات من مطار دمشق الدولي.

وطالب بعضهم جميع السوريين بالخارج بالعودة إلى بلادهم بعد تحريرها من نظام الأسد ليشاركوا في بناء سوريا الجديدة، على حد قولهم.

وقال أحد الركاب للجزيرة مباشر إنها المرة الأولى التي يصعد فيها إلى الطائرة دون خوف من الاعتقال أو المرور على الأجهزة الأمنية للحصول على تصريح أو دفع رشوة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر وصول الرحلة إلى مطار حلب، وسط فرحة كبيرة. وكانت الجزيرة مباشر رصدت في وقت سابق استعدادات وتجهيز مطار حلب للعودة للعمل عقب سقوط نظام بشار الأسد.