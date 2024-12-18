“بعد ماذا أتيتم؟”.. مواطنة سورية ترمي وفدا أمميا في دمشق بحذائها (فيديو)

وثّقت مشاهد بثها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة توبيخ مواطنة سورية لوفد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

وأظهرت المشاهد، المواطنة السورية وهي تلقي بحذائها على الوفد متسائلة باستنكار “بعد ماذا أتيتم؟”، موبّخة موفد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون أثناء مغادرته سجن صيدنايا في العاصمة دمشق.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن المواطنة السورية من ذوي المعتقلين.

وزار المبعوث الأممي بيدرسون سوريا، أول أمس الاثنين، والتقى القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع، كما زار سجن صيدنايا.

وأوضح المبعوث الأممي أن سوريا تواجه اليوم واقعا جديدا تماما بعد سقوط نظام الأسد، داعيًا إلى حفظ الأدلة والوثائق ومواقع المقابر الجماعية لضمان تحقيق العدالة بشأن جرائم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة قد دخلت دمشق الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتمكنت من تحرير أعداد كبيرة من المعتقلين في سجون نظام الأسد، ومن بينها سجن صيدنايا في ريف دمشق الذي اشتهر ببشاعة الانتهاكات للمعتقلين فيه.