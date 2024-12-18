حريق جنوني وروبوت مفخخ.. استهداف مزدوج لمستشفيي العودة وكمال عدوان شمالي غزة (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة اشتعلت فيه النيران جراء قصف كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مراسلنا، أن الطاقم الطبي واجه صعوبات هائلة في السيطرة على الحريق وسط نقص حاد في الإمكانيات الأساسية؛ مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني داخل المستشفى، في حين يزيد تواصل استهداف المرافق الطبية في القطاع من خطورة الأوضاع الصحية للمرضى والمصابين.

حسام أبو صفية: المستشفى تحت النار

ووسط ركام دخاني كثيف، قال الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، إنه تعرض لقصف إسرائيلي عنيف ومفاجئ، أدى إلى اندلاع النيران في قسم العناية المركزة، الذي يعتبر الوحيد من نوعه في شمال القطاع.

وأوضح الدكتور أبو صفية، أن الطاقم الطبي فوجئ بالنيران التي اشتعلت بشكل جنوني، مضيفًا أن الأوضاع كانت كارثية، حيث اضطر الطاقم إلى إجلاء المرضى ومحاولة إطفاء الحريق باستخدام وسائل بدائية بسبب نقص المياه وأدوات الإطفاء نتيجة استهداف شبكات وخزانات المياه.

وأكد أن قسم العناية المركزة أصبح خارج الخدمة، ولا تزال الأوضاع خطيرة مع استمرار اشتعال بعض الأماكن في المستشفى.

حياة مئات المرضى في خطر

وشدد الدكتور أبو صفية على ضرورة توفير حماية للمنظومة الصحية والعاملين فيها، محذرًا من أن استمرار استهداف المرافق الصحية يهدد حياة مئات المرضى.

وبشكل يومي، تستهدف إسرائيل مستشفى كمال عدوان، حيث قصفت طائرات مسيّرة من طراز “كواد كابتر”، الاثنين، المولدات الكهربائية؛ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي ووقوع أضرار في قسم العناية المركزة.

تفجير روبوت مفخخ قرب مستشفى العودة

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر خاصة للجزيرة مباشر، بوقوع إصابات بين أفراد الطواقم الطبية وعدد من المرضى في مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، جراء تفجير روبوت مفخخ من قبل قوات الاحتلال بالقرب من المستشفى.

وأكدت المصادر أن التفجير أحدث أضرارًا كبيرة في المبنى وأدى إلى حالة من الهلع بين المرضى والعاملين، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استهداف المرافق الطبية في القطاع.