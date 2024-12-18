زنازين قذرة وأدوات تعذيب.. الجزيرة مباشر داخل سجن المخابرات في حلب (فيديو)

أظهرت صور خاصة بالجزيرة مباشر الحالة المتردية التي كان يعيش فيها المعتقلون في سجون نظام بشار الأسد في مدينة حلب، شمالي سوريا.

كما عرض أحد قادة إدارة العمليات العسكرية للجزيرة مباشر الأدوات التي كان يستخدمها السجانون في تعذيب المعارضين والمعتقلين داخل سجن إدارة المخابرات العامة في منطقة المحافظة بمدينة حلب.

وكان السجن تابعا للمخابرات الجوية والمخابرات العامة، التي كانت تتمتع بأعلى سلطة بين الأفرع الأمنية في مدينة حلب.

وقال القائد العسكري إن عدد الذين كانوا محتجزين داخل السجن يقدر بالمئات، نظرا لوجود كميات كبيرة من الأغراض الشخصية كأمانات للمعتقلين.

وأظهرت الصور زنازين ضيقة للغاية، كان يحشر بداخلها أعداد كبيرة من السجناء.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تكشف صور السجون وشهادات المعتقلين عن أوضاع غاية في السوء عاشها السجناء خلال الحقبة الماضية.