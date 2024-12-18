“مريضة ومختلة ومنكسرة”.. لابيد يهاجم حكومة نتنياهو وينتقد زيارته إلى جبل الشيخ

استبعد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أي احتمال للانضمام إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنها “حكومة مريضة ومختلة ومنكسرة”.

وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مع إذاعة (103 إف إم) المحلية، ردًّا على سؤال حول إمكانية انضمامه للحكومة لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

"אני לא אשב בממשלות נתניהו" | ראש האופוזיציה ח"כ לפיד (יש עתיד) על האפשרות שיכנסו לממשלת נתניהו במקרה וידרשו לתמיכה בעסקה: "הוא לא רוצה. הוא לא רצה מעולם, הוא לא בירר מעולם, הוא לא שאל אותי מעולם. הוא רוצה את בן גביר הוא רוצה את סמוטריץ'. אני לא אשב בממשלות נתניהו מפני שנתניהו לא… pic.twitter.com/mqBZDN3b6m — 103FM (@radio103fm) December 18, 2024

ملف الأسرى والمأزق السياسي

وتحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود حوالي 100 أسير إسرائيلي لدى حماس في قطاع غزة. وبينما أكدت حماس مرارًا استعدادها لإبرام اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، يواصل نتنياهو فرض شروط تعرقل التوصل إلى أي اتفاق؛ مما يثير انتقادات من المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين.

وألقى لابيد باللوم على نتنياهو قائلًا “هو لا يريد ذلك ولم يسألني أبدًا عن الانضمام إلى حكومته. يريد الوزراء المتطرفين مثل بن غفير وسموتريتش”. وأضاف “لن أجلس في حكومات نتنياهو لأنه لا ينبغي أن يكون رئيسًا للوزراء”.

وشدّد لابيد على هشاشة حكومة نتنياهو، مشيرًا إلى تصويت حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة بن غفير ضد ميزانية الدولة، واصفًا الوضع بأنه “مختل”. وأكد أن المعارضة ستبذل قصارى جهدها لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.

زيارة نتنياهو لجبل الشيخ

وانتقد لابيد زيارة نتنياهو لجبل الشيخ في المنطقة السورية العازلة، معتبرًا أنها خطوة استعراضية غير ضرورية قد تؤدي إلى صراع جديد. وأضاف “أؤيد زيارة جبل الشيخ، لكن لماذا يتم التصوير هناك وجرّنا إلى مواجهة أخرى؟”.

وتأتي تصريحات لابيد وسط تصاعد التوترات بعد أن أطاحت المعارضة السورية المسلحة بنظام الأسد، واحتلت إسرائيل المنطقة العازلة السورية في الجولان. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية خطة لتعزيز الاستيطان في هضبة الجولان المحتلة، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.

وفي وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًّا، تواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب سياساتها في فلسطين وسوريا ولبنان، بما في ذلك ما تصفه منظمات حقوقية بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وحروبها الأخيرة في لبنان.