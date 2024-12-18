مظاهرات لجنود النظام السوري الفارين إلى العراق للمطالبة بالعودة إلى بلدهم (فيديو)

تظاهر العشرات من جنود النظام السوري السابق الفارين إلى العراق للمطالبة بالعودة إلى سوريا.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة العشرات من الجنود وهم يهتفون “بدنا نرجع”، بينما كان يسيرون في منطقة صحراوية.

وفر نحو ألفي جندي من جيش النظام السوري، قبل نحو عشرة أيام، إلى العراق. وقال مسؤولون إن الجنود طلبوا اللجوء.

وجاء فرار الجنود قبل سقوط النظام السوري، وفرار بشار الأسد إلى روسيا التي أعلنت منحه حق اللجوء لأسباب “إنسانية”.