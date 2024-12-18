مواجهة بين أب وابنه داخل “أمن الدولة” في حماة.. شهادة مؤلمة لمعتقل سوري سابق (فيديو)

روى المعتقل السابق في سجون الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، عبد الكريم الشيخ، تجربة اعتقاله هو وابنه بلال طوال سنوات.

وقال الشيخ للجزيرة مباشر، إنه ينحدر من ريف حماة الشمالي، وإنه اعتقل في اليوم التالي لاعتقال ابنه عام 2011، واحتجزا بفرع الأمن العسكري في مدينة حماة وسط سوريا.

وأشار الشيخ إلى أن أساليب التعذيب التي عاناها هو وابنه كانت كثيرة، وأن العديد من المعتقلين هناك ماتوا.

مواجهة داخل “أمن الدولة” في حماة

وأوضح الشيخ أنه أصيب بأربعة كسور في يده بسبب ضربه بأدوات حادة، وأن آخر مرة شاهد فيها ابنه كانت داخل فرع أمن الدولة في حماة.

وقال إن الضباط وضعوهما في مواجهة، وقالوا لهما إن على أحدهما أن يعترف بأنه هاجم حاجزًا للنظام وقتل ضباطًا، مقابل الإفراج عن الآخر، لكنهما رفضا.

وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين داخل السجون منذ عام 2011. ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان حكومات بشار ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل السجون السيئة السمعة في سوريا.