أبو عبيدة يعلّق على هجوم صاروخي حوثي استهدف تل أبيب

علّق أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحوثيون على إسرائيل فجر اليوم الخميس.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قد قال في بيان متلفز اليوم “إن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي بمنطقة يافا المحتلة (في تل أبيب) وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين2″.

دعوة إلى تصعيد الهجمات ضد الاحتلال

وقال أبو عبيدة في بيان “نبارك الهجوم الصاروخي الذي نفذه إخوان الصدق أنصار الله في اليمن باتجاه قلب الكيان الصهيوني، ونشيد بوقوفهم الصلب إلى جانب غزة، وندعوهم إلى تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة”.

وأضاف أبو عبيدة “كما ندين الهجمات الإرهابية التي نفذها الكيان الصهيوني على أهلنا في اليمن والتي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك بأنه عدوٌّ للأمة أجمع؛ ما يحتم على كل مكوناتها التصدي لإجرامه ودعم صمود الفلسطينيين خط الدفاع الأول عن الأمة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه شنّ غارات استهدفت أهدافًا في اليمن شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن.

وذكر متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري في بيان مصور أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخًا نحو إسرائيل ليلة الخميس، أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء بالملاجئ، متوعّدًا باستهداف قادة جماعة الحوثي.

عدوان غاشم

وفي وقت سابق اليوم، أدانت حركة حماس، الهجمات الإسرائيلية على اليمن، وقالت في بيان “ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق، والذي استهدف منشآت مدنية وخدمية في العاصمة صنعاء وفي ميناء الحُديدة، غربي البلاد، ونُعده تصعيدًا خطيرًا، وامتدادًا للعدوان على شعبنا الفلسطيني وللعدوان على سوريا والمنطقة العربية”.

وأكدت حماس “أن العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا، ولن يكسر عزيمة اليمن أو يثنيهم عن موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته، وحتى وقف العدوان الصهيوني عن غزة“.

وأعربت حماس عن “تضامنها الكامل مع اليمن، ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوني والأمريكي البريطاني”.

ودعت الحركة “جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة العدوان على اليمن، واتخاذ خطوات وقرارات لكبح جماح العدوان والتغول الصهيوني في المنطقة العربية، وبما يُجبره على وقف عدوانه وإبادته ضد شعبنا في قطاع غزة”، بحسب البيان.

عدوان على كل مكونات الأمة

من جانبها أدانت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبيّة- الغارات الإسرائيلية على اليمن وقالت في بيان “ندين العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب اليمني الشقيق ونعتبره عدوانًا على كل مكونات أمتنا العربية والإسلامية”.

وأضاف البيان “العدوان الصهيوني على اليمن يعكس الغطرسة والعربدة المتزايدة للكيان الصهيوني وتصعيد إرهابه ضد كل مكونات الأمة، ودليل على الفشل الكبير للعدو الصهيوأمريكي في كسر إرادة الشعب اليمني الأصيل وقيادته واستمرار القوات اليمنية المباركة بدك عمق الكيان الصهيوني بالصواريخ إسنادًا لشعبنا”.