أزمة سياسية بين السودان وأوغندا.. ما علاقة ترامب؟

طالبت الحكومة السودانية نظيرتها الأوغندية بتقديم اعتذار رسمي عن تعليقات “طائشة وغير مسؤولة” من القائد العام لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية موهوزي موسيفيني، وهو ابن الرئيس يوري موسيفيني.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، الأربعاء، إن موهوزي موسيفيني هدد عبر منصة “إكس” بالاستيلاء على العاصمة السودانية الخرطوم فور تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصبه.

وقال البيان: “تجسد هذه السابقة الشاذة دركا مؤسفا من الاستخفاف بالقانون الدولي وأعراف التعامل بين الدول ومقتضيات الاحترام المتبادل بين الشعوب الشقيقة والصديقة”، مضيفا أنها تمثل كذلك “خروجا كاملا على قواعد شاغلي المواقع العليا الرسمية والعسكرية من تعقل وانضباط وانتقاء الألفاظ”.

وطالب البيان “الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية إدانة هذه التصريحات، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وإساءة للأفارقة”.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن موهوزي موسيفيني حذف منشورا من حسابه على “إكس”، نشره أول أمس الثلاثاء، قال فيه: “سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تسلمه رئاسة الولايات المتحدة. سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريبا”.