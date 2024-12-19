أغلبهم أطفال ونساء.. عشرات الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال مدرسة للنازحين في غزة (فيديو)

استشهد 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات من النازحين، اليوم الخميس، بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة “شعبان الريس” في مدينة غزة، وسط قطاع غزة.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر نقل أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني من خلال السيارات الخاصة ووسائل النقل البدائية، وتظهر الصور أغلب الضحايا من الأطفال والنساء.

وقال الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال 13 شهيدا وأكثر من 30 مصابا، أغلبهم أطفال ونساء، من المدرسة التي يقيم بها نازحون من شمال قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 45 ألف شخص وأصيب أكثر من 107 آلاف، فيما يوجد الآلاف من الشهداء والجرحى تحت الركام، نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.