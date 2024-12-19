الحوثيون يبثون مشاهد لإطلاق صاروخين فرط صوتيين على هدفين في إسرائيل (فيديو)

نشرت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، اليوم الخميس، إطلاق صاروخين فرط صوتيين نوع (فلسطين2) على هدفين في إسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات الجماعة في بيان أنها نفذت “عملية عسكرية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة”.

وذكرت أنها نفذت الهجوم باستخدام “صاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع (فلسطين2)”، مضيفة أن العملية حققت “أهدافَها بنجاحٍ”.

وأشار البيان إلى تنفيذ العملية بالتزامن مع “العدوانِ الإسرائيليِّ على منشآتٍ مدنيةٍ في العاصمةِ صنعاءَ ومحافظةِ الحديدة، منها محطاتُ الكهرباءِ”، وفي إطار “الردِّ الطبيعيِّ والمشروع”.

وأكدت الجماعة أن “العدوانَ الإسرائيليَّ لن يثنيَ اليمنَ واليمنيينَ عن تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ في الردِّ على مجازرهِ في قطاعِ غزةَ، وكذلك الردُّ على هذا العدوانِ الغاشمِ وذلك باستمرارِ الإسنادِ وضربِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ بالأسلحةِ المناسبة”، مشددة على أن عملياتها “لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا باليستيا قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، وذكر المتحدث باسم الجيش أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخًا نحو إسرائيل ليلة الخميس، مما أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء بالملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه شن غارات استهدفت أهدافًا في اليمن شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة في القطاع الساحلي الغربي، وفي عمق اليمن.

وذكر بيان للجيش أنه استخدم أكثر من 60 قنبلة في الغارات على اليمن.