انفجاران كبيران.. لحظة إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنابل على مدرسة إيواء في جباليا (شاهد)

وثّقت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، لحظة إلقاء مسيّرة إسرائيلية القنابل على منطقة في شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة إلقاء مسيّرة “كواد كابتر” إسرائيلية، قنبلتين على مدرسة النقب التي تؤوي نازحين في جباليا شمالي القطاع.

انفجاران كبيران

وتضمنت المشاهد، التي كشفت عن هلع المواطنين من المسيّرة، لحظة وقوع انفجارين كبيرين جراء إلقاء القنابل.

وفي الأشهر الأخيرة، كثف جيش الاحتلال استخدام “كواد كابتر” لإعدام فلسطينيين بالرصاص وإطلاق القنابل، وتوجيه إنذارات الإخلاء.

حرب المسيّرات

ومن جانبها، تحاول المقاومة الفلسطينية في غزة، إسقاط أكبر عدد من تلك المسيّرات، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تمكنت من الاستيلاء على 3 مسيّرات “كواد كابتر” دفعة واحدة خلال تحليقها في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وصباح الخميس، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، بقصف مدفعي من الاحتلال لشارع النزهة في جباليا البلد.

وأشارت إلى أن مخيم جباليا يشهد منذ صباح اليوم غارات جويّة متتالية من قبل طائرات الاحتلال، التي تنسف مربعات سكنية في منطقة الخلفاء، تزامنا مع استمرار القصف المدفعي، وإطلاق النار.