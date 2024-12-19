بعد ضربة استهدفت تل أبيب.. إسرائيل تقصف موانئ ومنشآت طاقة في اليمن وتتوعد الحوثي (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه شن غارات استهدفت أهدافًا في اليمن شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن.

وذكر متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري في بيان مصور أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخًا نحو إسرائيل ليلة الخميس، أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء بالملاجئ، متوعّدًا باستهداف قادة جماعة الحوثي.

إصابة مدرسة في تل أبيب

ولم يستبعد الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن يكون صاروخا بالتسيا أطلقه الحوثيون من اليمن قد أصاب مدرسة بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بعد الإعلان عن اعتراضه الصاروخ قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “بعد اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل ليلاً، تم رصد إصابة في مدرسة في رمات غان، دون وقوع إصابات. ويجري التحقيق في ملابسات الإصابة”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في قيادة الجبهة الداخلية للجيش، لم تسمه، في مكان الحادث، إنه “من المحتمل أن يكون هناك صاروخ قد أصاب المدرسة”. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية دمارًا كبيرًا في المدرسة المذكورة.

#فيديو | رئيس بلدية "رمات غان" بتل أبيب: المدرسة التي أصابها صاروخ أُطلق من اليمن سيتم هدمها وبناؤها من جديد. pic.twitter.com/YV7KeVZw3t — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 19, 2024

أضرار جسيمة

وقال رئيس بلدية “رمات غان” كرمل شاما هكوهين “كانت ليلة صعبة، تعرضت مدرسة في حي رمات أفيل لأضرار جسيمة، ربما بسبب أحد الصواريخ الاعتراضية، انهارت عدة طوابق من المبنى المركزي، سيكون علينا تدميره وإعادة بنائه”.

وأظهرت فيديوهات على منصات التواصل إصابة مركبات وأبنية في مناطق بتل أبيب الكبرى بأضرار.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن واخترق الأجواء الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات وسط البلاد خشية سقوط شظايا من عملية الاعتراض.

وأضاف “على مدار الأسبوعيْن الماضييْن أطلق الحوثيون مسيّرات أصابت منطقة مدنية في جنوب البلاد وفي يوم الأحد الماضي أطلقوا صاروخا بعيد المدى نحو وسط البلاد”.

9 قتلى

من جانبها، قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق باليمن في وقت مبكر من صباح اليوم، منها العاصمة صنعاء وميناء الحديدة.

وأضافت أن الضربات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة بجنوب وبشمال صنعاء، وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين إن 4 غارات استهدفت الحديدة، 2 منها على منشأة رأس عيسى النفطية؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة بعض موظفيها.

ونقلت القناة عن مراسلها في الحديدة قوله إن 7 قُتلوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت ميناء الصليف، وقُتل اثنان وجرح آخر بغارتين على منشأة رأس عيسى النفطية.

عملية نوعية في يافا

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز اليوم “إن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين2”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين2.

pic.twitter.com/N5wdOE5El7 — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 19, 2024

وقال حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين وعضو مجلس الشورى عبر منصة إكس “نقصف قواعد ومنشآت عسكرية في عمق العدو الصهيوني نصرةً لأهلنا المظلومين في غزة، بينما يستهدف العدو منشآت خدمية ومدنية. وهنا يتجلى إفلاسه وانعدام أهدافه العسكرية”.