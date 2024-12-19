بعد عرض الزواج من جورجيا ميلوني.. ابن رئيس أوغندا يهدد بـ”غزو الخرطوم” والسودان يرد

أثارت تغريدة لابن الرئيس الأوغندي ورئيس قوات الدفاع الشعبي، موهوزي كاينروجابا، يهدد فيها بغزو العاصمة السودانية الخرطوم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند وصوله إلى السلطة، ردود فعل غاضبة وجدل عبر المنصات.

وكتب موهوزي في تدوينة عبر منصة إكس “نحن ننتظر فقط أن يصبح زميلنا، دونالد ترامب، رئيسًا، وبدعمه سنستولي على الخرطوم”، ليحذف التدوينة بعد ساعات من نشرها.

الزواج من جورجيا ميلوني

كان موهوزي، الذي يُعتبر المرشح الأبرز لخلافة والده في السلطة، قد قدَّم عام 2022 عرضًا للزواج من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مقابل 100 بقرة، وهدد بغزو إيطاليا إذا رُفض العرض.

وقد سبق له كذلك أن هدد بالاستيلاء على العاصمة الكينية نيروبي.

I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!! pic.twitter.com/i2DuR8RioC — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 2, 2022

تعليقات “طائشة وغير مسؤولة”

في المقابل، طالبت الحكومة السودانية نظيرتها الأوغندية بتقديم اعتذار رسمي عن تعليقات “طائشة وغير مسؤولة” من موهوزي، وهو ابن الرئيس يوري موسيفيني.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، الأربعاء، إن موهوزي موسيفيني هدد عبر منصة إكس بالاستيلاء على الخرطوم فور تولي ترامب لمنصبه.

“ليست مجرد نزوة كلامية”

اتهم المعارض الأوغندي بوبي واين، عبر منصة إكس، نجل الرئيس الأوغندي بالتغريد تحت تأثير الخمر، قائلاً “تشرب حتى الثمالة وتكتب تغريدات هراء في منتصف الليل، استمر أيها القاتل، دع العالم يعرفك حقًا”.

Teeth or no teeth, ‘KaBobi’ is giving you and your father sleepless nights.

No wonder you’re drinking yourself silly and tweeting balderdash in the middle of the night. Go on murderer, let the world know who you really are! pic.twitter.com/uBmguYS5eP — BOBI WINE (@HEBobiwine) December 17, 2024

أما المحلل السياسي أحمد علي عبد القادر فعلق قائلاً “الاستيلاء على الخرطوم ليست مجرد نزوة كلامية، بل انعكاس لرؤية استعلائية لا تُحترم سيادة الدول، فهي ليست غنيمة حرب، بل عاصمة التاريخ والمقاومة”.

وتابع “هذا الكلام يليق بالعهود الاستعمارية لا بعالم اليوم، وأي طامع لن يجد سوى أرضًا تبتلع أحلامه كما ابتلعت الطغاة قبله”، مطالبًا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد السفير الأوغندي وإغلاق السفارة.

هل أنت مسؤول اوغندي؟ الاستيلاء على الخرطوم ليست مجرد نزوة كلامية، بل انعكاس لرؤية استعلائية لا تُحترم سيادة الدول. الخرطوم ليست غنيمة حرب، بل عاصمة التاريخ والمقاومة. هذا الكلام يليق بالعهود الاستعمارية لا بعالم اليوم.وأي طامع لن يجد سوى أرضًا تبتلع أحلامه كما ابتلعت الطغاة قبله. https://t.co/sb9bEp1L3z — د.أحمد،علي،عبدالقادر 🇸🇩 (@AhmedA_Official) December 17, 2024

وأضاف الناشط محمد مصطفى جامع “هذا الرجل معتوه رسمي، وقد تسبب في إحراج والده عدة مرات، منها تهديده بغزو كينيا وتقديمه عرضًا للزواج لرئيسة وزراء إيطاليا”.

“موهوزي كينيروجابا” ابن الرئيس الأوغندي يهدد بغزو الخرطوم بعد عودة ترامب للسلطة. الراجل دا معتوه رسمي قبل كدا تسبب في احراج لوالده عدة مرات منها هدد بغزو كينيا وقدّم عرض زواج لرئيسة وزراء إيطاليا. https://t.co/j3rz5AUFRw — Mohamed Mustafa – محمد مصطفى جامع (@Moh_Gamea) December 17, 2024

وأعرب المدوّن ناصر جلال عن استغرابه من صمت بعض قيادات قوى الحرية والتغيير الموجودة في عنتبي، متسائلًا “هل ستتخذ هذه القيادات موقفًا وطنيًا ضد تهديد بلدهم؟ أم أن مصالحهم الشخصية ستغلب على سيادة السودان؟ سجل يا تاريخ”.