بعد عرض الزواج بجورجيا ميلوني.. ابن رئيس أوغندا يهدد بـ”غزو الخرطوم” والسودان يرد

أثارت تغريدة لابن الرئيس الأوغندي ورئيس قوات الدفاع الشعبي، موهوزي كاينروجابا، يهدد فيها بغزو العاصمة السودانية الخرطوم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند وصوله إلى السلطة، ردودًا غاضبة وجدلًا عبر المنصات.

وكتب موهوزي في تدوينة عبر منصة إكس “نحن ننتظر فقط أن يصبح زميلنا، دونالد ترامب، رئيسًا، وبدعمه سنستولي على الخرطوم”، ثم حذف التدوينة بعد ساعات من نشرها.

وكان موهوزي، الذي يُعتبر المرشح الأبرز لخلافة والده في السلطة، قد قدَّم عام 2022 عرضًا للزواج برئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مقابل 100 بقرة، وهدد بغزو إيطاليا إذا رُفض العرض.

وقد سبق له كذلك أن هدد بالاستيلاء على العاصمة الكينية نيروبي.

في المقابل، طالبت الحكومة السودانية نظيرتها الأوغندية بتقديم اعتذار رسمي عن تعليقات “طائشة وغير مسؤولة” من موهوزي، وهو ابن الرئيس يوري موسيفيني.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، الأربعاء، إن موهوزي موسيفيني هدد عبر منصة إكس بالاستيلاء على الخرطوم فور تولي ترامب لمنصبه.

اتهم المعارض الأوغندي بوبي واين، عبر منصة إكس، نجل الرئيس الأوغندي بالتغريد تحت تأثير الخمر، قائلًا “تشرب حتى الثمالة وتكتب تغريدات هراء في منتصف الليل، استمر أيها القاتل، دع العالم يعرفك حقًّا”.

Teeth or no teeth, ‘KaBobi’ is giving you and your father sleepless nights.

No wonder you’re drinking yourself silly and tweeting balderdash in the middle of the night. Go on murderer, let the world know who you really are! pic.twitter.com/uBmguYS5eP

