بوتين: روسيا لم تُهزم في سوريا ولم ألتقِ الأسد حتى الآن (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده “لم تُهزم” في سوريا وإن موسكو قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق بشأن إبقاء القاعدتين العسكريتين هناك.

وفي أول تصريح علني له حول هذه المسألة، قال بوتين إنه لم يلتق بعد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي لجأ إلى موسكو بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق، لكنه يعتزم مقابلته.

وأضاف “سأقول لكم بصراحة، لم أرَ الرئيس الأسد منذ مجيئه إلى موسكو، لكنني أعتزم القيام بذلك، سأتحدث معه بالتأكيد”.

وردًّا على سؤال عن مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ عام 2012، قال بوتين إنه سيسأل الأسد عن قصته ومستعد أيضًا لسؤال حكام سوريا الجدد عن مكانه.

القواعد الروسية في سوريا

وتابع قائلا إن معظم من تواصلت معهم روسيا في سوريا بشأن مستقبل قاعدتيها العسكريتين الرئيسيتين هناك يدعمون بقاءهما، لكن المحادثات لا تزال جارية.

وذكر أن روسيا، التي تدخلت في سوريا عام 2015 وحولت دفة الحرب هناك لصالح الأسد، أبلغت دولا أخرى أيضا أنها تستطيع استخدام قاعدتيها الجوية والبحرية لإيصال مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وقال “تريدون تصوير كل ما يحدث في سوريا على أنه نوع من الفشل أو الهزيمة لروسيا، أؤكد لكم أنه ليس كذلك، وسأخبركم لماذا، أتينا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع تكوّن جيب إرهابي هناك”.

وتابع قائلا “حققنا هدفنا في المجمل. وليس نابعا من فراغ أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة تريد اليوم إقامة علاقات معهم (الحكام الجدد في سوريا)، إذا كانوا منظمات إرهابية، فلماذا تذهبون (الغرب) إلى هناك؟ هذا يعني أنهم تغيروا”.

الاحتلال الإسرائيلي

وعن التوغلات الإسرائيلية في غربي سوريا، قال بوتين “إسرائيل ترسل مزيدا من القوات إلى سوريا ولا يبدو أن لديها نية في الانسحاب بل في توسيع توغلها”، مطالبًا تل أبيب بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها مؤخرًا في سوريا.

كما أدان الرئيس الروسي العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوسع الاستيطاني الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.