تصريحات لسموتريتش عن الجولان ولبنان وإيران.. هذا ما جاء فيها (فيديو)

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن على الجيش الإسرائيلي البقاء في هضبة الجولان وبلدات في جنوبي لبنان من أجل ضمان أمن إسرائيل.

وأضاف سموتريتش في مقطع “فيديو” عرضه عبر حسابه على “إكس”، اليوم الخميس، أن على الجيش إبقاء قواته في جبل الشيخ والمنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة، وكذلك بلدتي العديسة والخيام في جنوبي لبنان “حتى يتمكن سكان المستوطنات في شمالي إسرائيل من العيش بسلام”.

وأشار سموتريتش إلى الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، قائلا إنهم لمسوا مدى قوة إسرائيل مثل “حزب الله” في لبنان وفي سوريا وفي إيران.

وأكد أن إسرائيل لن تتوقف إلا بعد أن “تقطع كافة أذرع الأخطبوط والقضاء عليه”.

وقال سموتريتش إن إسرائيل تمكنت خلال العام الماضي من إزالة الكثير من التهديدات المتعلقة بأمنها، لكنه أضاف أن الأمن الكامل لن يسود إلا بعد أن ننتهي من التعامل مع إيران “لأنها السبب في كل ما يحدث هنا”، على حد قوله.

وتابع أن ما أسماه “أذرع إيران” في المنطقة تلقت ضربات موجعة، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لتلك الأذرع بإعادة تأهيل قواتها بأي صورة.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه شن غارات استهدفت أهدافًا في اليمن شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن.

وذكر بيان للجيش أنه استخدم أكثر من 60 قنبلة في الغارات على اليمن.