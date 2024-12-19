رئيس حزب العمل الإسرائيلي: لهذا السبب علينا دعم الأكراد في سوريا

حذّر رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، من هجوم تركيا على الأكراد، قائلًا “يجب أن تقلق إسرائيل من وقوع هجوم تركي على أكراد سوريا”.

وأضاف لموقع “واللا” الإسرائيلي “علينا أخذ المبادرة بدعم الأكراد حتى لا نواجه تركيا والإسلام السني الراديكالي”.

وقال غولان “يجب على إسرائيل أن تأخذ زمام المبادرة وتستغل القنوات العلنية والسرية لدعم الأكراد، الفضاء الكردي القوي هو الأمن لإسرائيل”.

“لدينا اتصالات مع الأكراد والدروز في سوريا”

وكان وزير الخارجية جدعون ساعر، قد قال خلال إحاطة للمراسلين الأجانب، “لدينا اتصالات مع الأكراد والدروز في سوريا، من المهم الاهتمام بحماية الأقليات في سوريا، الأكراد والدروز والمسيحيين، وكذلك العلويين، في هذه القضية، سنتبع الأفعال وليس الأقوال”.

وأضاف “يجب أن يتوقف الهجوم على الأكراد، يجب أن يكون هناك التزام وإجراءات من قبل المجتمع الدولي لرعاية الأكراد الذين قاتلوا بشجاعة ضد تنظيم الدولة”، وفق قوله.

وقال ساعر إنه يدرك أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بأمن الأكراد في البلاد.

“الصراع لم ينتهِ بعد”

وكان المبعوث الأممي إلى دمشق غير بيدرسن قد حذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي من أنه رغم الإطاحة بنظام بشار الأسد فإن “الصراع لم ينتهِ بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.

كما دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.