سوريا.. وزير الصحة الجديد يتحدث عن متطلبات المرحلة ويعد الشعب بـ”جني الثمار” قريبا (فيديو)

قال ماهر الشرع، وزير الصحة في الحكومة السورية الانتقالية، إن القطاع الصحي تأثر بشكل كبير بالفساد خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكدا الاحتياج إلى تعديل شامل للأوضاع.

وأضاف الشرع، في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن متطلبات المرحلة والاحتياجات كثيرة، وتشمل الأدوية والمستهلكات الطبية ومعالجة الفساد وتعديل وضع العاملين في القطاع الصحي، كما أشار إلى تدنّي الواقع الطبي ودمار الكثير من المنشآت الصحية.

موظفون وهميون وترهّل إداري شديد

وقال الوزير، في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، إن هناك عددا هائلا من “الموظفين الوهميين المسجلين لدينا في إطار فساد المنظومة، فإحدى المحافظات فيها 12 ألف موظف، منهم فقط نحو 4 آلاف مستخدمون”، وتابع “يوجد ترهّل إداري شديد، المكان الذي يحتاج 4 أشخاص فقط وجدنا فيه 80 شخصًا”.

وأوضح أن الوزارة لم يمضِ على إنشائها الكثير، لذلك تعمل حاليًّا على جمع الإحصائيات ووضع الاستراتيجيات.

واستشهد الشرع بتجربتهم في إدلب، التي كانت تسيطر عليها المعارضة السنوات الماضية، وقال إنهم استطاعوا ضبط الوضع الصحي في فترة قياسية، قائلًا “في إدلب كان يعيش أكثر من 3 ملايين شخص في منطقة جغرافية صغيرة ومغلقة تقريبًا”.

انفراج وشيك

ووعد وزير الصحة، الشعب السوري باقتراب شعورهم بانفراج في قطاع الصحة، وقال “بعد أشهر قليلة سيجني الشعب بعض الثمار البسيطة ورفع مستوى البلد إلى مصاف الدول المتقدمة”.

وحول تعذيب المعتقلين في المستشفيات، قال الوزير “لم نجد شيئا واضحا ملموسا بشأن توثيق التعذيب في المستشفيات بسبب عدم قدرتنا على الوصول لكافة المنشآت الصحية”.