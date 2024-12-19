شهداء وإصابات خطرة.. قصف مركبة في طولكرم بمسيّرة إسرائيلية وتصعيد جديد شرق نابلس (فيديو)

استشهد 4 مواطنين وأصيب 3 آخرون بجروح خطرة، اليوم الخميس، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إنه تم نقل 4 شهداء إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم نتيجة لقصف مسيّرة تابعة للاحتلال مركبة فلسطينية في حارة البلاونة بمخيم طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 3 مواطنين آخرين أصيبوا جراء الحادث بجروح خطرة، وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اشتعال النيران في المركبة كلها.

عملية مشتركة لجيش الاحتلال والشاباك

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم سيارة في طولكرم، بعملية مشتركة بين الجيش والشاباك.

شهيدان و4 مصابين في مخيم بلاطة

وفي نابلس، استشهدت مسنّة وشابّ، ظهر اليوم الخميس، وأصيب أربعة آخرون، برصاص قوات الاحتلال، خلال الاقتحام المتواصل لمخيم بلاطة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المسنّة حليمة صالح أو ليل (80 عاما)، متأثرة بإصابتها بالرصاص الحي في الصدر والساق، وشابّ -لم تعرف هويته بعد- متأثرا بإصابة خطيرة في الرأس.

غير أن كتائب شهداء الأقصى -مخيم بلاطة، نعت في بيان “المقاتل المشتبك قصي حامد السروجي”.

التصدي لقوة متسللة

وفي وقت سابق، قالت الكتائب “اكتشف مقاتلونا قوات خاصة صهيونية تسللت إلى مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، لحقتها التعزيزات العسكرية وفي محاولة لاغتيال أحد مقاتلي الكتائب”.

وتابعت “خاض مقاتلونا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة، وتمكّنوا من تفجير عدد من عبوات (الزوفي) شديدة الانفجار المعدة مسبقًا في جنود وآليات العدو، وحققنا إصابات مباشرة في صفوف العدو”.

وقال الهلال الأحمر “أصيب مسنّ (65 عاما)، وشابّان بالرصاص الحي، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم، كما تم إطلاق النار باتجاه المركبات، مما يعيق تقديم الخدمات الإنسانية والطبية”.

وبحسب الهلال الأحمر، أصيب شابّ بشظايا الرصاص الحي في الوجه، وجرت معالجته ميدانيا، وما زالت المواجهات مستمرة داخل أحياء المخيم.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم، تلتها قوات معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، وانتشرت في عدة أحياء، ودارت مواجهات عنيفة اندلعت داخل أحياء المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت؛ مما أدى إلى استشهاد المسنّة، وإصابة المواطنين الخمسة بالرصاص الحي.

وبموازاة الإبادة المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما أسفر عن استشهاد 818 فلسطينيا، وإصابة نحو 6500.