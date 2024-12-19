قيادة الشرطة الجديدة في دمشق تكشف للجزيرة مباشر خططها المقبلة (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر القيادة الجديدة التي تولت إدارة مقر شرطة محافظة العاصمة السورية دمشق.

وقال أحد المسؤولين، إنهم في البداية واجهوا بعض الفوضى بسبب هروب عناصر الشرطة التي كانت تابعة للنظام المخلوع، وأضاف أنه مع مرور الأيام نظمت الإدارة الجديدة العمل بالشرطة مستغلة كوادرها؛ فأنهت تلك الفوضى.

وأوضح أنهم فتحوا باب التقدم للانتساب للشرطة، وأنه يجري مقابلة المترشحين وفق معايير محددة. وفيما يخص المنشقين السابقين عن النظام السوري أثناء الثورة، أكد أنه تم استقبالهم وإعادتهم إلى الخدمة.

وحول من كانوا من رجال الشرطة وكانوا على رأس عملهم خلال عهد بشار الأسد، قال إن أمرهم يحتاج إلى دراسة وهو متروك للحكومة.

وقال المسؤول إنه في نظام الشرطة السابق “لم يكن هناك ما يسمى شرطة، بل كانت عبارة عن عصابة وإتاوة ورشاوي وفساد، لكننا الآن سنقوم بضبط الأمن والأمان”.

وكانت شرطة دمشق من بين عدد كبير من المؤسسات التي تركها عناصر النظام المخلوع مع دخول المعارضة السورية العاصمة فجر 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.