“الجيش الوطني السوري” يوجه رسالة للراغبين في الانشقاق عن نظام الأسد.. ماذا جاء فيها؟

وجَّه “الجيش الوطني السوري” رسالة إلى الراغبين في الانشقاق عن نظام بشار الأسد من المدنيين أو العسكريين، للتنسيق معه بهدف تأمين الخروج الآمن لهم.

وتحت عنوان (من قيادة غرفة عمليات ‘فجر الحرية’ إلى شعبنا العزيز في المناطق السورية المحتلة)، قال الجيش في بيان، اليوم الاثنين، عبر قناته على تلغرام “في ظل الهزائم المتلاحقة التي يتعرض لها نظام الأسد وجيشه، ومع تزايد حالات الانشقاق في صفوف عناصر الخدمة الإلزامية والاحتياطية وحتى المتطوعين، نعلن عن إطلاق آلية منظمة لتأمين الانشقاق، وضبط تنسيق المعلومات من داخل مناطق النظام”.

وأضاف الجيش الوطني السوري “تم تشكيل كادر عمل متخصص لهذا الغرض تحت إشراف غرفة عمليات فجر الحرية، لتأمين خروج آمن للراغبين في الانشقاق من المدنيين والعسكريين إلى المناطق المحررة”.

وتواصل فصائل المعارضة السورية المسلحة اشتباكاتها مع قوات نظام الأسد على محور “معردس – طيبة الإمام” على بُعد 12 كيلومترًا من مدينة حماة، وتستمر في تجميع قواتها في منطقة مورك.

وبعد اندلاع الاشتباكات في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري بمناطق في محافظة إدلب، تحوَّل التركيز إلى محافظة حماة، عقب إعلانها السيطرة على كامل إدلب ومدينة حلب.

واستطاعت فصائل المعارضة الاقتراب إلى مسافة 12 كيلومترًا من مدينة حماة، حيث تواصل اشتباكاتها المتقطعة مع قوات النظام، مستخدمة الطائرات المسيَّرة الانتحارية لاستهداف قادة قوات النظام.

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في المقابل، أرسل النظام تعزيزات عسكرية كبيرة، شملت مركبات مدرعة وجنودًا، إلى مناطق الاشتباكات.

كما بدأت روسيا بإرسال معدات عسكرية وذخائر من منطقة الطبقة شرق نهر الفرات إلى محافظة حمص الخاضعة لسيطرة النظام.