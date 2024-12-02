السويداء.. مظاهرات مؤيدة لمعارك المعارضة السورية ضد نظام الأسد (فيديو)

شهدت محافظة السويداء -ذات الأغلبية الدرزية- جنوبي سوريا مظاهرة داعمة لاستعادة قوات المعارضة المسلحة لمدينة حلب من قوات النظام.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات “النصر في حلب هو انتصار لكل السوريين الأحرار. نهنئ فرحة السوريين، وحلب في قلوب السوريين، دماؤنا ليست رخيصة ولا يمكن التضحية بها للخونة، وقطرة دم قتيل أغلى من مقعد ورئيس”.

وأظهرت مقاطع مصورة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي العشرات وهم يرفعون أعلام الثورة السورية في ساحة الكرامة ويغنون “من حلب وحماة هلت البشاير”.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت القوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، ثم واصلت التقدم مساء فسيطرت على معظم أحياء المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

كما بسطت فصائل المعارضة سيطرتها على محافظة إدلب كلها، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.