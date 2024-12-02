القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني: ما يحدث في سوريا مؤامرة إسرائيلية أمريكية (فيديو)

اعتبر محسن رضائي، القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان خلف هجمات المعارضة السورية على القوات النظامية السورية.

وقال رضائي، للجزيرة مباشر، إن ما يحدث في سوريا “مؤامرة إسرائيلية أمريكية، والدليل على ذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يعلم بهذه العملية قبلها بأسبوعين، وكذلك الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي أعلن أن هذه الحملة لن تكون ضد القوات الأمريكية في سوريا، إذا وضعنا هذين الخبرين تشعر أنها مؤامرة”.

وأضاف “الهجوم تم بعد يوم من وقف إطلاق النار في لبنان، وإسرائيل كانت في حاجة إلى ذلك للتغطية على الفشل”. وأشار رضائي، إلى أن إسرائيل كانت “تطمح بعد الانتهاء من الحرب على لبنان للتوجه إلى سوريا، وبما أنها علمت أن ذلك لا يمكن القيام به، تعاونت مع أمريكا، وأهم وسيلة هي الإرهابيون”.

كما يرى القائد السابق بالحرس الثوري، أن المعارضة السورية، التي يصفها بـ”الإرهابية” قد خرقت اتفاقا سابقا بين روسيا وإيران وتركيا ينص على وقف إطلاق النار بين النظام والجماعات المسلحة.

وأكد رضائي أن “طهران ستقف بكل طاقتها مع الشعب السوري”، وتابع “العالم الإسلامي لن ينسى لهؤلاء الخونة الهجوم في ظروف تخدم إسرائيل”.

وبدأت قوات المعارضة السورية هجومًا واسعًا قبل أيام، تمكنت خلاله من السيطرة على كافة أجزاء محافظة إدلب، ومدينة حلب ثاني أكبر مدن سوريا بعد العاصمة دمشق، ومعرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى عشرات القرى والبلدات في ريف حلب وريف حماة.