المعارضة السورية تعلن تحرير كتيبة دفاع جوي في حلب وتستهدف قوات النظام بمحور معامل الدفاع (شاهد)

بثّت قوات المعارضة السورية لقطات تقول إنها لتحرير كتيبة دفاع جوي في منطقة “تل حاصل” بالقرب من مطار النيرب في حلب شمالي البلاد.

كما نشرت صورًا لاستهداف جوي لقوات نظام الرئيس بشار الأسد في محور معامل الدفاع بمنطقة السفيرة في ريف حلب.

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وأطلقت فصائل المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عملية “ردع العدوان”، وقالت إنها تهدف إلى توجيه “ضربة استباقية لقوات النظام”.

واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي. وتقدّمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على محافظة إدلب كلها، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.

وتعدّ هذه العملية العسكرية أول اختراق لخطوط التماس بين الطرفين في محافظة إدلب منذ الاتفاق “التركي الروسي” على وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2020.

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في الوقت نفسه، أعلن الأسد شن هجوم مضاد في أعقاب خسارة حلب. كما شنت روسيا، الحليف الرئيسي لنظام الأسد في الصراع الذي بدأ في أعقاب ثورة 2011، غارات جوية على المدينة لأول مرة منذ عام 2016، واستهدفت أيضًا مواقع للمعارضة في مناطق بشمال غرب سوريا.

يأتي ذلك وسط دعوات دولية إلى خفض التصعيد في البلد الذي يعاني إحدى أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم، بحسب الأمم المتحدة.