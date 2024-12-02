بالمسيَّرات الانتحارية.. المعارضة السورية تستهدف طائرة حربية وآليات تابعة للنظام (فيديو)

بثت قوات المعارضة السورية، اليوم الاثنين، مشاهد لاستهدافها قوات قالت إنها تابعة لنظام الرئيس بشار الأسد.

ونشر الإعلام العسكري لقوات المعارضة السورية مشاهد لاستهداف آليات ومواقع عسكرية بالمسيَّرات الانتحارية.

وتضمنت العملية استهداف طائرة حربية ودبابتين ونقطتين عسكريتين، دون أن تحدد مواقع تلك الأماكن المستهدَفة.

كما نشرت قوات المعارضة، صباح اليوم، صورًا لاستهداف جوي لقوات النظام في محور معامل الدفاع بمنطقة السفيرة في ريف حلب.

وفي 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، أطلقت فصائل المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا عملية “ردع العدوان”، وقالت إنها تهدف إلى توجيه “ضربة استباقية لقوات النظام”.