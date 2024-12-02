تبنتها القسام وأصابت 9 إسرائيليين.. لقطات جديدة لعملية إطلاق النار في “أرئيل” (شاهد)

بثّت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو جديدا من كاميرا مراقبة لإطلاق النار يوم الجمعة الماضي على حافلة قرب مستوطنة “أرئيل” شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهي العملية التي تبنّتها كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأسفرت عن إصابة 9 إسرائيليين بينهم جنود، 3 منهم إصاباتهم خطرة.

ووثّقت اللقطات عملية إطلاق النار كاملة عند مفترق غيتي-أفيشار، حيث توقف المنفّذ على بعد 150 مترًا من الحافلة، وخرج من السيارة وفتح النار، قبل استشهاده برصاص الاحتلال.

המחבל יורה לעבר האוטובוס – ומנוטרל במהירות | תיעוד הפיגוע סמוך לאריאל@OrRavid pic.twitter.com/nUkqzV8Emb — החדשות – N12 (@N12News) December 1, 2024

وزفّت كتائب القسّام منفذ العملية، الشهيد سامر محمد أحمد حسين (46 عامًا) وهو من قرية عينبوس جنوب نابلس، مؤكدة أنه أحد مقاوميها. وأشارت في بيانها إلى أن حسين باغت الجنود والمستوطنين داخل حافلة قرب المستوطنة مستخدمًا سلاحه؛ مما أدى إلى وقوع الإصابات.

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وأكدت الكتائب أن العملية تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشددة على استمرار المقاومة في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية.

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وبعد ساعات من عملية أرئيل، قال جيش الاحتلال إن مسلحين حاولوا إطلاق النار من مركبة مسرعة على قوة تابعة له قرب منطقة جبل الخليل جنوبي الضفة، دون وقوع إصابات، ثم لاذوا بالفرار.

وجاءت عملية القسّام مع تصعيد المستوطنين الإسرائيليين خلال الشهور الأخيرة، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وخاصة شمال الضفة المحتلة، بالتزامن مع حرب “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية على قطاع غزة الجارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.