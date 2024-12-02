حماس تكشف عدد القتلى بين الأسرى لديها وتفاصيل مقتلهم (فيديو)

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، عدد القتلى من الأسرى الإسرائيليين لديها، محذرة من أن استمرار الحرب “المجنونة” التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة قد يؤدي إلى فقد الأسرى إلى الأبد.

وقالت حماس في بيان إن 33 أسيرًا قُتلوا وفُقدت آثار بعضهم، بسبب “المجرم (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وجيشه الفاشي”.

وفصَّلت حركة حماس في بيانها ظروف مقتل الأسرى، مشيرة إلى أن “تعنت مجرم الحرب نتنياهو وعدوانه المتواصل” على قطاع غزة هو السبب في مقتلهم، وسيؤدي إلى رفع حصيلة القتلى من الأسرى.

وتقدّر إسرائيل عدد أسراها لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بنحو 100 أسير.

وأعلنت حركة حماس في بيانات عدة مقتل أسرى لديها نتيجة قصف الاحتلال لمناطق مختلفة من قطاع غزة.