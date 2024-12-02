سكان إدلب: النظام يقصفنا بعد فشله في الميدان (فيديو)

قال سكان من مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، للجزيرة مباشر إن النظام السوري يقصف المدينة بعد فشله أمام هجوم قوات المعارضة خلال الأيام الماضية.

وأضافوا أن غارات الطيران الحربي للنظام استهدفت منازل السكان ومرافق خدمية ومخيما للنازحين، مؤكدين عدم وجود أهداف حربية في المدينة.

وقال سكان من المدينة إن المواقع التي استهدفها طيران النظام تعكس رغبته في الانتقام من خسائره في الميدان.

وأشار عدد منهم إلى أن الغارات التي شنها النظام سببت رعبًا وهلعًا شديدين بين سكان المدينة، خاصة الأطفال والنساء.

واستيقظ سكان مدينة إدلب، صباح يوم الأحد، على وقع أصوات الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي للنظام السوري مستهدفا أحياء وسط المدينة.

وذكر الدفاع المدني أن الغارات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة، وإصابة 54 آخرين، بينهم 24 طفلًا و16 امرأة.

وأشار إلى أن القصف استهدف الأسواق ومرافق صحية وتعليمية، محذرا من أن استمرار الهجمات ينذر بكارثة إنسانية.

وقبل أيام، بدأت قوات المعارضة السورية هجومًا واسعًا تمكنت خلاله من السيطرة على كافة أجزاء محافظة إدلب، ومدينة حلب ثاني أكبر مدن سوريا بعد العاصمة دمشق، وتل رفعت ومعرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى عشرات القرى والبلدات في ريف حلب وريف حماة.