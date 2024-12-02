سوريا.. قائد عسكري يكشف للجزيرة مباشر الأهداف النهائية لعملية “ردع العدوان” (فيديو)

كشف العقيد أحمد الحمصي، القائد العسكري بإدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية، عن الأهداف النهائية لعملية “ردع العدوان” التي بدأت قبل أيام.

وقال الحمصي، للجزيرة مباشر، إن الإعداد لهذه العملية استغرق 4 سنوات، وإنها بدون سقف، لافتًا إلى أن سقفها مرتبط بإرادة المقاتلين.

وأضاف “الضربة الأولى كان لها دور كبير في إعادة المهجرين الموجودين في الخيام ومناطق غير معدة للحياة”، لافتًا إلى أن إعادة المهجرين وطرد القوات التي “اغتصبت” هذه الأرض، أمر أساسي.

وحول ما إذا كان الهدف النهائي من هذه العملية السيطرة على العاصمة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، قال القائد العسكري “نعم”.

وعن مواجهة الدعم الخارجي للنظام السوري، قال الحمصي إن سنوات الثورة الطويلة علمتهم العديد من الدروس، من أهمها أن “الكلمة لمن يثبت أقدامه على الأرض”، مؤكدًا أن أبناء الشعب السوري لا تعنيهم الحسابات الخارجية.

وكشف الحمصي أنه كان من أهداف العملية أيضًا صدّ هجوم كانت تعده قوات النظام، قائلًا “النظام السوري كان قد حشد قوات كبيرة على جبهة ريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي، وبدأ التخطيط للقيام بعمل عسكري ورفع وتيرة استهداف السكان، وهو ما دفعنا للقيام بعملية ردع العدوان”.

وبدأت قوات المعارضة السورية هجومًا واسعًا قبل أيام، تمكنت خلاله من السيطرة على كافة أجزاء محافظة إدلب، ومدينة حلب ثاني أكبر مدن سوريا بعد العاصمة دمشق، ومعرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى عشرات القرى والبلدات في ريف حلب وريف حماة.