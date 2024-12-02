شاهد: القسام تستهدف آليات إسرائيلية شمال غزة بالعبوات الناسفة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت القسام “فيديو” قالت إنه لمشاهد من استهداف آليات الاحتلال المتوغلة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد لحظة رصد تقدم الآليات ووضع العبوات الناسفة بين الحطام، قبل تفجيرها في دبابة ميركافا وجرافة عسكرية.

من جانبها، أعلنت كتائب المجاهدين، اليوم الاثنين، في بيان مقتضب، استهداف قوات الاحتلال غرب دوار الصفطاوي بقذائف الهاون.

وتأتي عمليات المقاومة بعد مرور نحو 14 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على القطاع جوًّا وبرًّا وبحرًا.