شاهد: فصائل المعارضة السورية تعلن السيطرة على قلعة المضيق الاستراتيجية
2/12/2024-|آخر تحديث: 2/12/202408:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الاثنين، السيطرة على “قلعة المضيق” الاستراتيجية بريف حماة.
وقالت في بيانات مقتضبة متتالية عبر تلغرام إن قوات النظام السوري انسحبت من قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي.
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ونشرت فصائل المعارضة مقطعًا ظهر فيه المقاتلون وهم يركعون احتفالًا بالوصول إلى مدخل قلعة المضيق.
ثم نشرت الفصائل في وقت لاحق “فيديو” قالت إنه من داخل قلعة المضيق، وسُمع فيه دوي إطلاق نار كثيف.
وجاءت السيطرة على قلعة المضيق ضمن عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها فصائل المعارضة السورية وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام” في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، والتي سيطرت من خلالها على العديد من القرى والبلدات من قوات النظام السوري، كما أسرت عددًا كبيرًا من الضباط والجنود، إضافة إلى الاستحواذ على آليات لنظام الأسد.
المصدر : الجزيرة مباشر