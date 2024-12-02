شاهد: قوات النظام السوري تدمر آلياتها قبل انسحابها من ريفي إدلب وحماة

كشفت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر تدمير النظام السوري آلياته العسكرية، بعد سيطرة المعارضة على عدد كبير من الآليات خلال عملية “ردع العدوان”.

وأظهرت المشاهد لحظة دخول قوات المعارضة إلى مناطق دمر النظام السوري آلياته فيها، بريفَي إدلب وحماة، وكانت الآليات لا تزال مشتعلة.

وعلى مدار 5 أيام من العملية التي شنتها المعارضة، أعلنت الاستحواذ على العديد من الآليات التابعة للنظام، منها دبابات وناقلات جند وطائرات حربية.

في سياق متصل، كشفت مشاهد خاصة لحظة تصدي قوات النظام السوري لمسيَّرة تابعة للمعارضة فوق مطار حماة العسكري.

وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، في مؤتمر صحفي، إن من أهداف سيطرة الفصائل على حلب ومحافظة إدلب وريف حماة، وقف الاعتداءات والقصف، وإعادة المهجَّرين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم، وتفعيل العملية السياسية.

وجاءت التصريحات في وقت تخوض فيه فصائل معارضة مسلحة في سوريا، منذ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.