عشرات الشهداء والمصابين جراء غارات وقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة (فيديو)

استشهد وأصيب العشرات جراء القصف والغارات التي واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شنها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، يوم الأحد.

فقد استشهد 7 أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بعد أن استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط مدينة غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة على منزل بشارع الجلاء في مدينة غزة؛ مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وفي بيت لاهيا، شمالي القطاع، استشهد 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إضافة إلى عدد من المفقودين، نتيجة قصف الاحتلال منزلا، مساء يوم الأحد.

واستشهد أكثر من 44 ألف شخص وأصيب أكثر من 105 آلاف، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، نتيجة الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.