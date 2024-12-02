قائد بكتيبة مدرّعات.. الاحتلال يعلن مقتل أحد ضباطه الأسرى واحتجاز جثته في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد عسكرييه، الأسرى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت إذاعة الجيش “اليوم، وبعد حوالي عام وشهرين، تقرر تحديد وفاة النقيب عومر مكسيم نيوترا، الذي لا يزال جثمانه محتجزًا في غزة”، وأشارت إلى أنه “تم تحديد وفاته بناء على نتائج استخبارية تم الحصول عليها”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقال الجيش في بيان، إن نيوترا (21 عامًا) هاجر من نيويورك إلى إسرائيل، وكان “قائدا لفصيلة دبابات في الكتيبة 77 مدرعات من اللواء السابع”، وأشار إلى أنه “تم اختطافه من حدود غزة”.

סרן עומר נאוטרה ז״ל נפל בקרב ב-7.10, וכעת צוות המומחים של משרד הבריאות, הרבנות הראשית וצה״ל קבע את מותו בשל ממצאים מודיעיניים שהושגו, ואפשרו לקבוע את מותו. סיפורו של נאוטרה: עומר נאוטרה ז״ל היה קצין שריון בצה״ל. הוא עלה לארץ מלונג איילנד בניו יורק, במיוחד כדי להתגייס לצה״ל,… pic.twitter.com/ngxqhCsunA — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) December 2, 2024

وأوضحت إذاعة الجيش أن النقيب “اختطف يوم 7 أكتوبر 2023 من منطقة نير عوز في غلاف قطاع غزة”، ولفتت إلى أن نيوترا كان واحدا من 4 جنود داخل دبابة استهدفها مسلحون فلسطينيون بقذيفة “آر بي جي”؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

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وأضافت “عندما حاول الجنود الفرار من الدبابة كان المسلحون الفلسطينيون في انتظارهم وأسروهم إلى داخل قطاع غزة”.

הותר לפרסום: החייל החטוף עומר נאוטרה נפל בשבעה באוקטובר וגופתו מוחזקת בשבי חמאס. עומר ז״ל קצין שריון, עלה לארץ מלונג איילנד בניו יורק, כדי להתגייס לצה״ל, שירת כחייל בודד, ונחטף מגבול הרצועה בזמן שהגדוד שלו תפס קו בגבול. יהי זכרו ברוך. pic.twitter.com/cTB9lG57FH — almog boker (@bokeralmog) December 2, 2024

ونيوترا أحد 7 إسرائيليين أمريكيين ما زالوا محتجزين في غزة، ويعتقد أن 4 منهم لقوا حتفهم. وفي وقت سابق، بثّت المقاومة مقطعا مصورا لأحدهم وهو عيدان ألكسندر، في إشارة إلى أنه ما زال حيا. وقد قُتل هيرش غولدبرغ بولين، الإسرائيلي الأمريكي، و5 أسرى آخرين، أواخر الصيف الماضي.

وتقول تل أبيب إن هناك 101 إسرائيلي أسير في قطاع غزة، تعتقد أن “نصفهم ليسوا على قيد الحياة”. وبإعلان مقتل هذا النقيب، يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 808، بينهم 380 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق معطيات الجيش.