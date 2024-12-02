كانوا يبحثون عن الدقيق.. شهداء وجرحى في غزة جراء غارات جوية ومدفعية إسرائيلية (فيديو)

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سوق عمر المختار شرقي مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين كانوا يبحثون عن الدقيق شرق مدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم.

وفي جباليا، استشهد شخصان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا قرب المسجد العمري، بينما أصيب 8 فلسطينيين بجروح جراء استهداف طائرة استطلاع مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد الشاب صبري حسن المصدر (25 عامًا) جراء قذيفة مدفعية شرق بلدة المصدر، كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحسب مشاهد خاصة بقناة الجزيرة، فقد استقبل مستشفى العودة بمخيم النصيرات شهيدة وعددًا من الجرحى إثر استهداف الاحتلال منزلًا في المخيم.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بنسف الاحتلال مباني سكنية في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 44466، كما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 105 آلاف، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.